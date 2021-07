Soudain dans la Forêt profonde Jardin du Ranelagh, 29 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 17h30 à 18h20, de 14h à 14h50

gratuit

Dans le cadre de L’Hyper Festival, la Compagnie Oui Aujourd’hui propose une performance dessinée basée sur un conte d’Amos Oz, Soudain dans la Forêt profonde.

Soudain dans la forêt profonde est une performance mêlant récit et dessin, basée sur un conte d’Amos Oz.

Maya et Matti vivent dans un village dont la méchanceté des adultes a fait fuir autrefois tous les animaux. Mais la curiosité des deux enfants les pousse à partir à l’aventure dans la forêt qui entoure le village, à la recherche des animaux.

Dans un coin reculé du Jardin du Ranelagh, nous emmènerons les spectateurs au pied d’un arbre, à l’écart de l’agitation de la ville et leur donnerons à voir et à entendre cette histoire en mots et en dessins. Nous leur raconterons comment les hommes, par insouciance et par égoïsme, ont malmené la nature et brisé l’harmonie qui les reliait à elle. Les animaux ont disparu, la forêt est interdite d’accès, la nature est désormais un lieu menaçant et hostile. Mais nos personnages décident de braver ces interdits et d’aller à la rencontre du vivant. Là, tout au fond de la forêt, ils vont découvrir un monde fabuleux et hospitalier rempli d’animaux inconnus et d’innombrables merveilles…

Matthieu Fayette, comédien et dessinateur, racontera cette histoire tantôt avec les mots du texte d’Amos Oz, tantôt en dessinant à l’encre en direct. Des dessins, qui suggèrent plus qu’ils ne représentent, qui éveillent l’imaginaire avec juste ce qu’il faut de signes, de touches, de silence et de vide : des forêts à l’encre jaune, bleue, verte, des arbres qui s’élancent vers le ciel, focus sur la cime des arbres, sur les feuillages, sur les branches, parfois même une silhouette émerge et c’est toute une histoire qui affleure. Un arbre solitaire, quelques-uns épars et soudain nous voilà dans une forêt profonde…

Jardin du Ranelagh 1, avenue Prudhon Paris 75016

Contact :Compagnie Oui Aujourd’hui ouiaujourdhui@gmail.com http://ouiaujourdhui.fr/ ouiaujourdhui@gmail.com

Matthieu Fayette