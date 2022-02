SOUDAGE (fermé au public) SOUDAGE (fermé au public) – CFAI Aquitaine Bruges Catégories d’évènement: Bruges

Gironde

SOUDAGE (fermé au public) SOUDAGE (fermé au public) – CFAI Aquitaine, 16 mars 2022, Bruges. SOUDAGE (fermé au public)

SOUDAGE (fermé au public) – CFAI Aquitaine, le mercredi 16 mars à 13:00

L’épreuve consiste à réaliser plusieurs soudures selon des techniques et des procédés différents Présélection SOUDAGE SOUDAGE (fermé au public) – CFAI Aquitaine 40 Av. Maryse Bastié, 33520 Bruges Bruges Gironde

