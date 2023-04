Spectacle « Lien d’Argile » Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) Soucy Catégories d’évènement: Soucy

Yonne

Spectacle « Lien d’Argile » Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon), 8 mai 2023, Soucy. .

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . EUR.

Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) Route de Voisines

Soucy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-04-15 par OT Sens et Sénonais

Détails Catégories d’évènement: Soucy, Yonne Autres Lieu Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) Adresse Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) Route de Voisines Ville Soucy Departement Yonne Lieu Ville Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) Soucy

Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) Soucy Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soucy/

Spectacle « Lien d’Argile » Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) 2023-05-08 was last modified: by Spectacle « Lien d’Argile » Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) 8 mai 2023 Centre culturel Marie-France Meunier (Ferme du Grand Béon) Soucy

Soucy Yonne