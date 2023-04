»De l’Eau d’Ici à l’Eau de Là » : Exposition » les Rivières Volantes « , 29 avril 2023, Soucirac.

Exposition » Les Rivières Volantes « , peintures de Frédéric Mouillet et vernissage le 01 mai après la séance des contes..

2023-04-29 à ; fin : 2023-05-12 . .

Soucirac 46300 Lot Occitanie



Exhibition « Les Rivie?res Volantes », paintings by Fre?de?ric Mouillet and vernissage on May 01 after the storytelling session.

Exposición « Les Rivie?res Volantes », pinturas de Fre?de?ric Mouillet y vernissage el 1 de mayo tras la sesión de cuentacuentos.

Ausstellung « Les Rivie?res Volantes », Gemälde von Fre?de?ric Mouillet und Vernissage am 01. Mai nach der Märchenstunde.

