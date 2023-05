FÊTE DE LA MUSIQUE soubès, 21 juin 2023, Soubès.

Soubès,Hérault

Participez à la fête de la Musique à Soubès! Scène ouverte et concert..

2023-06-21 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

soubès

Soubès 34700 Hérault Occitanie



Take part in the Music Festival in Soubès! Open stage and concert.

Participe en el festival de música de Soubès Escenario abierto y concierto.

Nehmen Sie an der Fête de la Musique in Soubès teil! Offene Bühne und Konzert.

