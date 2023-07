JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: LE PATRIMOINE PLUS QUE JAMAIS… VIVANT ! Soubès, 17 septembre 2023, Soubès.

Soubès,Hérault

Randonnée pédestre de découverte de l’empreinte de l’homme du néolithique au XIXe siècle sur 5 kilomètres A/R et 300 mètres de dénivelé positif. Repas tiré du sac.

2023-09-17 09:30:00 fin : 2023-09-17 16:00:00. .

Soubès 34700 Hérault Occitanie



A 5-kilometer round-trip hike with 300 meters of ascent and descent to discover man’s footprint from the Neolithic to the 19th century. Packed lunch

Un paseo de ida y vuelta de 5 kilómetros para descubrir la huella humana desde el Neolítico hasta el siglo XIX, con un ascenso de 300 metros. Almuerzo para llevar

Wanderung zur Entdeckung der Spuren des Menschen vom Neolithikum bis zum 19. Jahrhundert auf 5 Kilometern hin und zurück und 300 positiven Höhenmetern. Mahlzeit aus dem Rucksack

