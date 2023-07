Cet évènement est passé MARCHÉS GOURMANDS DES PRODUCTEURS À SOUBES Soubès Catégories d’Évènement: Hérault

Soubès MARCHÉS GOURMANDS DES PRODUCTEURS À SOUBES Soubès, 10 juillet 2023, Soubès. Soubès,Hérault Marché, cuisine du terroir et concerts.

2023-07-10 19:00:00 fin : 2023-07-10 22:00:00. . Soubès 34700 Hérault Occitanie



Market, local cuisine and concerts Mercado, gastronomía local y conciertos Markt, regionale Küche und Konzerte Mise à jour le 2023-07-10 par OT LODEVOIS ET LARZAC Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Soubès Autres Adresse Ville Soubès Departement Hérault Lieu Ville Soubès

Soubès Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soubes/