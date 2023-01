SOUAD MASSI SEQUANA Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault Avec son dixième album, Souad Massi part à la recherche du soleil de son enfance. Sequana redéfinit l’univers de la chanteuse franco-algérienne par une variété musicale inédite : la palette des couleurs sonores de la chanteuse, auteure et compositrice d’origine algérienne, habituellement marquée par le folk et le chaâbi, s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, en passant par le rock trash. Chantées en arabe et en français, les nouvelles chansons de Souad Massi tentent de saisir le passage du temps et l’essentiel – ce que nous devons préserver et transmettre. La douleur de l’exil et l’ampleur de l’espoir provoquent un choc musical novateur, frais et conscient. Avec son dixième album, Souad Massi part à la recherche du soleil de son enfance. Sequana redéfinit l’univers de la chanteuse franco-algérienne par une variété musicale inédite : la palette des couleurs sonores de la chanteuse, auteure et compositrice d’origine algérienne, habituellement marquée par le folk et le chaâbi, s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes ou le Brésil location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenements/souad-massi/ Montpellier

