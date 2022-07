Souad Massi Marseille 2e Arrondissement, 11 mars 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Souad Massi

Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2023-03-11 20:30:00

Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

25 49 Icône Franco-Algérienne de renom international, Souad Massi est une des grandes chanteuses auteure-compositrices actuelles. Sa folk mâtinée de pop marie les traditions nord-africaines et occidentales. Son timbre soyeux, propice à la confidence, se fait aussi plus véhément et engagé.



Pour accompagner la sortie de son nouvel album (disponible à l’automne 2022), Souad Massi sera en concert exceptionnel à Marseille le samedi 11 mars 2023 !

Souad Massi sera en concert exceptionnel à Marseille le samedi 11 mars 2023 ! Rendez-vous au Cepac Silo.

dernière mise à jour : 2022-07-06 par