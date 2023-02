SOUAD MASSI LE COLISEE, 24 mai 2023, LENS.

SOUAD MASSI LE COLISEE. Un spectacle à la date du 2023-05-24 à 20:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Votre billet est ici

LE COLISEE LENS 12, rue de Paris Pas-de-Calais

VILLE DE ROSNY SOUS BOIS (3-01008 et 1-009005) PRESENTE :

SOUAD MASSI

Nouvel album Sequana

Tout public

1h30

Son dernier album Sequana redéfinit l’univers de Souad Massi par une variété musicale inédite : la palette des couleurs sonores de la chanteuse, auteure et compositrice d’origine algérienne, habituellement marquée par le folk et la chaâbi, s’élargit vers le Sahel, les Caraïbes ou le Brésil, en passant par le rock trash. Ses appétits transcontinentaux sont soutenus par le producteur et guitariste Justin Adams. Ici, la douleur de l’exil et l’ampleur de l’espoir provoquent un choc musical novateur, frais et conscient. Avec ce dixième album, la chanteuse franco-algérienne part à la recherche du soleil de son enfance, « de la lumière et de la douceur », tout en traquant la cruauté qui pousse les dictateurs à couper les mains du poète.

Informations pratiques

Théâtre et cinéma Georges Simenon

Place Carnot – 93110 Rosny-sous-Bois

Renseignements et réservations : 01 48 94 74 64

theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Restauration les soirs de spectacle à partir de 19h

Horaires d’ouverture de la billetterie

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (sauf mercredi après-midi)

Et le samedi de 14h à 18h

Ainsi que 30mn avant chaque représentation

Accès depuis Paris :

* en voiture

> PAR PORTE DE BAGNOLET

Autoroute A3 direction Lille

Autoroute A86 direction Rosny Centre

> PAR PORTE DE BERCY

Autoroute A4 direction Metz

Autoroute A86 direction Rosny-sous-Bois

*en transport en commun

> PAR LE R.E.R (RATP)

• R.E.R. E

Direction Tournan

Station Rosny-sous-Bois

• R.E.R. A

Direction Chessy Marne La Vallée : Station Val de Fontenay

RER E direction Paris : Magenta et Haussman / St Lazare : Station Rosny-sous-Bois

