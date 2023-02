Souad Massi en concert Palais des Arts et du Festival Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine Souvent considérée comme la plus belle voix féminine d’Afrique du Nord, Souad Massi s’est forgée cette réputation au cours d’une carrière de plus de 20 ans, portée par une détermination sans faille pour ses valeurs de liberté et de justice. Ses chansons, empreintes d’amour, d’altruisme et de courage, sont autant de témoignages contre l’intolérance. Avec « Sequana », son nouvel album, Souad Massi signe son grand retour sur scène. Connue pour sa musique folk et chaâbi, ce dixième album affiche une diversité de styles musicaux distillés avec délicatesse au fil des inspirations, rock, calypso, bossa, reggae, sons d’orient ou du désert algérien. Elle s’envole ici à la recherche du soleil de son enfance, « de la lumière et de la douceur », tout en traquant la cruauté qui pousse les dictateurs à couper les mains du poète. Epaulée par Justin Adams (Rachid Taha, Tinariwen, Robert Plant…) à la production, accompagnée ici et là par Piers Faccini ou Naissam Jalal, Souad Massi creuse son sillon de femme engagée, émancipée, une femme de son temps qui chante ses combats comme jamais. Billetterie > http://bit.ly/413Uj7R

Sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

