SOU, chanson du Portugal à Paris (75)

la Scène du Canal – Espace Jemmapes, 10 février 2022, Paris.

le jeudi 10 février à 20:00

**SOU**, chanson du Portugal Concert de sortie de disque ! Son album est le fruit de la rencontre entre sa culture d’origine – le Portugal – avec l’environnement parisien qui l’a vu grandir… Les chansons de Zeca Afonso, figure emblématique de la Révolution des oeillets, la poésie d’Amadeu Ferreira, fervent défenseur de la culture mirandêsa ainsi que ses propres compositions nourrissent un album éclectique aux sonorités de jazz, folk, blues et lyrique… L’heure et demi de concert durant, le public est transporté dans un voyage musical où SOU donne à entendre un Portugal singulier et inattendu… Avec Maxime PERRIN, accordéon, clavier Aurore DANIEL, violoncelle Florian JUILLARD, cornemuse, bombarde Patricio LISBOA, contrebasse, basse électrique – * Un concert annoncé dans l’**Agenda du Collectif MDM IdF** –

Plein tarif : 20.00€ / Tarif réduit : 15€

la Scène du Canal – Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes, 75010 Paris

