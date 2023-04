Transats d’Albâtre : animation « petites bêtes » Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Sotteville-sur-Mer

Transats d’Albâtre : animation « petites bêtes », 7 juin 2023, Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer. Sotteville-sur-Mer ,Seine-Maritime , Sotteville-sur-Mer Transats d’Albâtre : animation « petites bêtes » Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

2023-06-07 – 2023-06-07 Sotteville-sur-Mer

Seine-Maritime Sotteville-sur-Mer . Atelier ludique de découverte des petites bêtes : captures, observation, détermination et bricolage au programme.

RDV l’après-midi à Sotteville sur mer.

Gratuit. Atelier ludique de découverte des petites bêtes : captures, observation, détermination et bricolage au programme.

RDV l’après-midi à Sotteville sur mer.

Gratuit. Sotteville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Sotteville-sur-Mer Autres Lieu Sotteville-sur-Mer Adresse Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime Ville Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Departement Seine-Maritime Tarif Lieu Ville Sotteville-sur-Mer

Transats d’Albâtre : animation « petites bêtes » 2023-06-07 was last modified: by Transats d’Albâtre : animation « petites bêtes » Sotteville-sur-Mer 7 juin 2023 seine-maritime Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime

Sotteville-sur-Mer Sotteville-sur-Mer Seine-Maritime