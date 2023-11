Mes Souliers sont Rouges TRIANON TRANSATLANTIQUE, 16 mars 2024, SOTTEVILLE LES ROUEN.

Mes Souliers sont Rouges TRIANON TRANSATLANTIQUE. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:30 (2024-03-16 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

De loin en proche, avec ses 30 années au compteur, le groupe phénomène folk alternatif reste d’actualité ! Jamais les deux pieds dans les mêmes galoches, Mes Souliers Sont rouges se réinventent encore dans Faut se mêler, leur 8e disque. Racontant des choses légères et des choses terribles du monde d’aujourd’hui, leurs histoires se prêtent à leurs chœurs tendres, jonglant avec les mots à double ou triple sens, débitant un flow toujours plus virtuose. Les instruments restent traditionnels mais réservent bien des surprises ! Tels l’accordéon qui sonne cajun ou la uilleann pipes (cornemuse irlandaise) déchirante ou indomptable. Les mélomanes et les fêtards, les vieux, les jeunes, les anciens comme les modernes, les gars, les filles, tout le monde s’en même et s’y retrouve ! Mes souliers sont rouges Mes souliers sont rouges

TRIANON TRANSATLANTIQUE SOTTEVILLE LES ROUEN 114 Avenue du 14 Juillet Seine-Maritime

