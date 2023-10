Théâtre, marionnette : « Petite galerie du déclin » Sottevast, 14 novembre 2023, Sottevast.

Sottevast,Manche

Ce n’est pas un mais deux spectacles avec plein d’animaux dedans : un singe et un paresseux, une hyène et un ver de terre… autant de petites bêtes hilarantes, tant leur situation est absurde, voire désespérée, mais jamais désespérante !

La forêt ça n’existe pas

Depuis leur petite boîte en bois, un singe et son copain le paresseux s’interrogent : que font-ils là ? Y a-t-il un ailleurs où se rendre, en dehors de leur boîte ? Chaque tentative de fuite les ramène au point de départ. Malgré tout, ils gardent espoir.

De plus en plus de rien

Dans un endroit désert et fort peu accueillant, le sort de deux créatures (pas très jolies), Crocuta Crocuta (hyène tachetée) et un Lombric Terrestre (ver de terre).

Derniers témoins du vivant, ils sentent la terre disparaitre sous leurs pattes. Une anti-fable sans morale mais pas démoralisante, célébrant l’existence des êtres vivants peu considérés mais fort sympathiques !

Derrière des situations improbables et faussement simplistes, Kristina Dementeva et Pierre Dupont confient à des marionnettes aux airs tendres de vieux doudous fatigués la mission de reconsidérer notre rapport au vivant. Espérons que cette fois-ci, les animaux seront entendus…

« Petite Galerie du déclin enchante par sa brièveté et son humour ; ses dialogues rythmés par l’éloquence du silence et la manipulation subtile de deux créatures irrésistibles » Télérama

Durée : 45min

Public : Tout public dès 6 ans / A voir en famille

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs..

2023-11-14 19:30:00 fin : 2023-11-14 . .

Sottevast 50260 Manche Normandie



This is not one, but two shows with lots of animals in them: a monkey and a sloth, a hyena and an earthworm? all hilarious little beasts, so absurd, so desperate, but never hopeless!

There’s no such thing as the forest

From their little wooden box, a monkey and his lazy friend wonder: what are they doing there? Is there anywhere else to go besides their box? Every time they try to escape, they end up right back where they started. Despite everything, they remain hopeful.

More and more of nothing

In a deserted and unwelcoming place, the fate of two (not very pretty) creatures, Crocuta Crocuta (spotted hyena) and a Lombric Terrestre (earthworm).

The last witnesses to life, they feel the earth disappearing beneath their feet. An anti-fable with no moral, but not a demoralizing one, celebrating the existence of little-regarded but highly sympathetic living beings!

Behind improbable and deceptively simplistic situations, Kristina Dementeva and Pierre Dupont entrust puppets with the tender air of tired old comforters to reconsider our relationship with living beings. Let’s hope that this time, the animals will be heard?

« Petite Galerie du déclin is enchanting for its brevity and humor, its dialogue punctuated by the eloquence of silence and the subtle manipulation of two irresistible creatures » Télérama

Running time: 45 minutes

Audience: 6 years and up / A family show

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, offers audiences in Cherbourg-en-Cotentin and Nord-Cotentin the chance to discover the richness and diversity of contemporary creation. Whether in theater, dance, music or circus. This multi-disciplinary program runs seasonally from October to June. Le Trident has 3 theaters: l’Italienne, la Butte and le Vox. It also programs outside its walls.

No se trata de uno, sino de dos espectáculos en los que aparecen muchos animales: un mono y un perezoso, una hiena y una lombriz de tierra… ¡todas criaturitas divertidísimas, tan absurdas, tan desesperadas, pero nunca desesperante, es su situación!

El bosque no existe

Desde su cajita de madera, un mono y su perezoso amigo se preguntan: ¿qué hacen ahí? ¿Hay algún otro lugar al que ir aparte de su caja? Cada vez que intentan escapar, acaban volviendo al punto de partida. A pesar de todo, mantienen la esperanza.

Más y más de nada

En un lugar desierto y poco acogedor, el destino de dos criaturas (no muy bonitas), Crocuta Crocuta (hiena manchada) y una lombriz de tierra.

Últimos testigos de la vida, sienten que la tierra desaparece bajo sus pies. Una antifábula sin moraleja, pero no desmoralizadora, que celebra la existencia de seres vivos poco considerados pero muy simpáticos

Detrás de situaciones inverosímiles y engañosamente simplistas, Kristina Dementeva y Pierre Dupont confían a las marionetas el aire tierno de los viejos peluches con la misión de reconsiderar nuestra relación con los seres vivos. Esperemos que esta vez se escuche a los animales..

« Petite Galerie du déclin encanta por su brevedad y su humor, sus diálogos puntuados por la elocuencia del silencio y la sutil manipulación de dos criaturas irresistibles » Télérama

Duración: 45 minutos

Público: A partir de 6 años / Espectáculo familiar

Le Trident, la escena nacional de Cherburgo-en-Cotentin, ofrece al público de Cherburgo-en-Cotentin y de Nord-Cotentin la posibilidad de descubrir la riqueza y la diversidad de la creación contemporánea. Ya sea teatro, danza, música o circo. Esta programación multidisciplinar se desarrolla por temporadas, de octubre a junio. Le Trident cuenta con 3 teatros: l’Italienne, la Butte y le Vox. También organiza programas fuera de las salas.

Es ist nicht eine, sondern zwei Aufführungen mit vielen Tieren darin: ein Affe und ein Faultier, eine Hyäne und ein Regenwurm… so viele kleine Tiere, die urkomisch sind, weil ihre Situation so absurd, ja sogar verzweifelt ist, aber niemals hoffnungslos!

Den Wald gibt es nicht

Ein Affe und sein Freund, das Faultier, fragen sich von ihrer kleinen Holzkiste aus: Was machen sie hier? Gibt es einen anderen Ort, an den sie gehen können, außerhalb ihrer Kiste? Jeder Fluchtversuch bringt sie an den Ausgangspunkt zurück. Trotz allem haben sie immer noch Hoffnung.

Mehr und mehr Nichts

An einem verlassenen und äußerst unfreundlichen Ort ereilt das Schicksal zweier (nicht sehr hübscher) Kreaturen, Crocuta Crocuta (gefleckte Hyäne) und eines Erdwurms (Regenwurms).

Als letzte Zeugen des Lebendigen spüren sie, wie die Erde unter ihren Pfoten verschwindet. Eine Anti-Fabel ohne Moral, aber nicht demoralisierend, die die Existenz von wenig beachteten, aber sehr sympathischen Lebewesen feiert

Kristina Dementeva und Pierre Dupont vertrauen hinter unwahrscheinlichen und falsch vereinfachten Situationen Marionetten mit dem zarten Aussehen von müden alten Kuscheltieren die Aufgabe an, unsere Beziehung zu den Lebewesen zu überdenken. Hoffen wir, dass die Tiere dieses Mal Gehör finden?

« Petite Galerie du déclin verzaubert durch seine Kürze und seinen Humor; seine Dialoge, die von der Beredsamkeit der Stille und der subtilen Manipulation zweier unwiderstehlicher Kreaturen bestimmt werden. » Télérama

Dauer: 45min

Publikum: Alle Zuschauer ab 6 Jahren / Mit der ganzen Familie zu sehen

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, bietet dem Publikum von Cherbourg-en-Cotentin und der Region Nord-Cotentin die Möglichkeit, den Reichtum und die Vielfalt des zeitgenössischen Schaffens zu entdecken. Sei es im Theater, im Tanz, in der Musik oder im Zirkus. Dieses multidisziplinäre Programm wird saisonal von Oktober bis Juni angeboten. Das Trident verfügt über drei Säle: l’Italienne, la Butte und le Vox. Das Programm findet auch außerhalb der Mauern statt.

