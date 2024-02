SOTRÉS D’HIVER Saint-Mihiel, samedi 2 mars 2024.

SOTRÉS D’HIVER Saint-Mihiel Meuse

Samedi

L’Association Sotrés et Potailloux a le plaisir de vous présenter la deuxième édition du Sotrés d’Hiver. On vous a concocté une journée festive aux petits oignons à l’esprit chaleureux pour toute la famille.

Comme l’année dernière, ça se passe en plusieurs étapes

Pour commencer en douceur, un Marché d’artisans locaux, le bar et des crêpes vous attendent de 13h30 à 17h30 en accès libre

HORAIRES ET PROGRAMMATION

– De 14h à 15h30 Animations enfants (maquillage, atelier nature, jeux de société par Participe Présent, …)

– De 15h30 à 16h30 Disco BOOM BOOM des Kids … Suuuuuurpriiiiiise! Les enfants, venez déguisé !!

– 17h30 18h30 Un espace sera à votre disposition pendant que les bénévoles se hâteront pour transformer le DANCE FLOOR du soir.

– A partir de 18h30 Ouverture des portes Bar & Restauration

PROGRAMMATION MUSICALE

– La SuperChorale !

– 57 Blues Allnighters

– Téklemek

– David VINCENT

– After SURPRISE !Tout public

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 13:30:00

fin : 2024-03-02

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est sotreschaillon@gmail.com

L’événement SOTRÉS D’HIVER Saint-Mihiel a été mis à jour le 2024-01-26 par OT COEUR DE LORRAINE