Les nouveaux rendez-vous de samba à la Petite Halle !

A voz é do samba à LA PETITE HALLE de la Villette !

Le public parisien connaît déjà l’ambiance conviviale et déchaînée qui règne à la Petite Halle lors des rendez-vous dominicaux du projet A VOZ DO SAMBA avec Fernando Cavaco. En attendant son retour en France, SOTAK SAMBA CLUB continue sur le même principe et prend la suite.

On accueillera à tour de rôle, les meilleurs artistes de la SAMBA. Artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs, n’attendez-vous pas à moins que le TOP du genre, toujours assuré par la programmation soignée de Soraya Camillo et sa toute nouvelle agence: Sotak Musik.

Venez chanter et danser avec

SAMB’AYA @ SOTAK SAMBA CLUB

ZALINDÊ SAMB’AYA : Brésil – Roda de samba au feminin

Samb’aya téléporte le public dans la chaude ambiance des Rodas de Samba au Brésil, avec la différence que le genre féminin est à l’honneur.

100% féminin, Samb’aya est un collectif composé de musiciennes issu de ZALINDE.

Alê Kali, Camila Costa, Emilia Chamone, Jabu Morales, Vérioca, Lili Nascimento …et toutes les musiciennes du collectif Samb’aya et ses invités !

Le groupe Zalindê, connu pour la puissance de ses tambours et pour ses collaborations avec Keziah Jones, “M”, Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino, se présente ici sous un autre registre : Roda de samba, Samba de Roda, Samba-Funk, Pagode, sont quelques ingrédients de ZALINDÊ SAMB’AYÁ

Autour d’une table, prennent place des chanteuses-instrumentistes qui donnent vie à un répertoire séduisant, hautement mélodieux et festif. Par leurs voix, leurs cordes taquines et leur fascinantes percussions afro-brésiliennes, les musiciennes de Samb’aya interprètent les plus grands classiques de la samba et ses variantes, sans manquer de nous faire découvrir quelques-unes de leurs compositions ou d’y ajouter une pincée de Samba de roda, la plus africaine des sambas et du torride samba funk des favelas.

Place aux rythmes irrésistibles des sambas d’hier et d’aujourd’hui à La Petite Halle : a voz é do samba !

