SOTAK SAMBA CLUB invite ZALINDE SAMB’AYA La Petite Halle, 15 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 15 mai 2022

de 18h00 à 22h00

gratuit

SOTAK SAMBA CLUB (Brésil) Les rendez-vous de samba à Paris! Brésil – Roda de samba 100% au féminin avec Alê Kali au chant lead ! Samb’aya téléporte le public dans la chaude ambiance des Rodas de Samba au Brésil

ZALINDÊ SAMB’AYA :

Le genre féminin est à l’honneur : 100% féminin, Samb’aya est un collectif composé de musiciennes issu de ZALINDÉ.

Le groupe Zalindê, connu pour la puissance de ses tambours et pour ses collaborations avec Keziah Jones, “M”, Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino, se présente ici sous un autre registre : Roda de samba, Samba de Roda, Samba-Funk, Pagode, sont quelques ingrédients de ZALINDÊ SAMB’AYÁ

Autour d’une table, prennent place des chanteuses-instrumentistes qui donnent vie à un répertoire séduisant, hautement mélodieux et festif. Par leurs voix, leurs cordes taquines et leur fascinantes percussions afro-brésiliennes, les musiciennes de Samb’aya interprètent les plus grands classiques de la samba et ses variantes, sans manquer de nous faire découvrir quelques-unes de leurs compositions ou d’y ajouter une pincée de Samba de roda, la plus africaine des sambas et du torride samba funk des favelas.

Place aux rythmes irrésistibles des sambas d’hier et d’aujourd’hui à La Petite Halle: a voz é do samba!

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)



Contact : https://www.facebook.com/events/380444633926991

Concert;Musique

Date complète :

2022-05-15T18:00:00+01:00_2022-05-15T22:00:00+01:00