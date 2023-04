Sotak Samba Club invite Wallace Negão & Catia Werneck La Petite Halle Paris Catégories d’Évènement: île de France

SOTAK SAMBA CLUB – Roda de samba – Roda de bamba ! Sotak Samba Club continue à La Petite Halle ! Avec Wallace Negão et Catia Werneck , Rosivaldo Cordeiro, Kayodê Encarnação, Gugu + guests Le public parisien connaît déjà l’ambiance conviviale et déchaînée qui règne lors de ces rendez-vous et rodas de samba. On accueille à tour de rôle, les meilleurs artistes de la Samba. Artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs, attendez-vous au meilleur du genre, toujours assuré par la programmation soignée de Soraya Camillo – Sotak Musik. Wallace Negao Wallace Negao incarne la diversité culturelle brésilienne et entraîne le public au son du samba de raiz et pagode. Sa voix black chaleureuse et puissante, invite, au son de son cavaquinho, pour un voyage authentique dans les quartier bohèmes de Rio ! Catia Werneck Catia Werneck s’est faite connaître en tant que ‘’side woman‘’ dans de nombreuses productions discographiques brésiliennes… Elle a très souvent prêté sa voix sur scène à des artistes français et la revue Brazil Tropical. Née à Rio de Janeiro dans une famille de musiciens, son père écoutait exclusivement du jazz. Elle apprend le piano à partir de 10 ans, puis pratique les percussions brésiliennes. A 21 ans, elle quitte le Brésil, part en tournée pour 3 mois et décide de s’installer en France où elle rencontre le groupe Boto Novos Tempos. Ensuite Catia enchaîne les Festivals de jazz. Catia chante notamment avec Touré Kunda, Patrick Bruel, Chico Buarque, puis est auteur-compositeur dans plusieurs films. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m) Vélib -> Cité de la Musique (19.63m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

