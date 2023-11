Sotak Samba Club invite Maria Préa (Lae Madsen) // La Petite Halle La Petite Halle Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 21h30 à 22h00

.Tout public. gratuit

UNE RODA INÉDITE S’ANNONCE DANS LA PETITE HALLE SAMEDI 9 DÉCEMBRE, pour finir cette fin d’année avec les orixas, et appeler la plus belle des énergies pour l’année 2024 !

Toujours en mode roda et ancrée dans la samba, SOTAK SAMBA CLUB fera un beau détour vers d’autres accents du Brésil pour la dernière roda de l’année 2023 !

Entre une samba et une autre, feront incursion la Samba de roda/samba de caboclo , Cacuriá/Caroço/Baralho, Bumba-meu-boi do Maranhão, Carimbó , Coco, Candomblé/Tambor de mina, Baião de Princesas/Encantaria… une véritable roda de macumba !

Sotak Samba Club a le plaisir d’inviter LAE MADSEN (MARIA PRéA), actuellement de passage à Paris !

A PROPOS DE L’ARTISTE

Laetícia chante, entre autres dans le célèbre groupe de Sao Paulo, « A Barca », la musique du folklore et traditions brésiliennes,

Laeticia chante, avec la force des tambours pour affronter la journée avec un rire de joie ironique.

Laeticia chante, et porte dans sa bouche l’enchantement de la voix qui la guide.

Femme, du Maranhão, cabocla, plurielle – elle est de là-bas et d’ici ; du lieu où vit l’art.

Dans la musique depuis 20 ans, et traversée par son personnage symbole « Maria Preá », elle a été nominée au Prix de la musique brésilienne (2008 et 2015).

Son troisième album « Gargalha » sera bientôt enregistré !

LINE UP

Lae Madsen : Chant & percussions

Rosivaldo Cordeiro : guitare 7 cordes

Tbc : Cavaquinho

Emilia Chamone : percussions

Kayodê Encarnaçao : percussions

+ des invités surprise !

Sotak Samba Club continue à La Petite Halle, ce lieu beau et magique au coeur du Parc de La Villette – Paris 19ème.

Le public parisien connaît déjà l’ambiance festive qui règne lors de ces rendez-vous mensuels.

On accueille à tour de rôle, des artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs. Attendez-vous à une programmation musicalement toujours exigeante et soignée, faite par Soraya Camillo – Sotak Musik.

ATTENTION : ici, on veille à la bonne ambiance et au respect. Aucune discrimination de genre et aucune violence ne sera acceptée envers les femmes, le public, le personnel ou artistes. Toute personne ne respectant pas ces règles du « bon vivre ensemble » sera invité à quitter le lieu.

INFOS PRATIQUES

La Petite Halle

Attenant à la Grande Halle de la Villette, 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Entrée libre !

Ouverture des portes : 21h

Possibilité de se restaurer sur place

Début du concert 21H30 et 23H

2 grands sets !

Crédit photo : Denise Le Blanc

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



https://fb.me/e/aLnpz1RZk

