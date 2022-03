Sotak Samba Club invite Fernando Cavaco -A voz do Samba La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 17 avril 2022

de 18h00 à 22h00

gratuit

Sotak Samba Club La Petite Halle. Fernando Cavaco, Jean Brogat-Motte, Kayodê Encarnação, Boca Rum. Venez chanter avec nous!!! Des livrets avec les paroles des chansons seront mis à votre disposition. Paulinho da Viola, Cartola, Chico Buarque, João Nogueira, Caetano Veloso… Pour recevoir les textes et les audios du répertoire dès maintenant, écrivez à voz@fernandodelpapa.com La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

2022-04-17T18:00:00+01:00_2022-04-17T22:00:00+01:00

