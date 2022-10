Sotak Samba Club invite Emiliah La Petite Halle Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 16 octobre 2022

de 18h00 à 22h00

Tarif : 10 EUR

On accueille à tour de rôle, les meilleurs artistes de la SAMBA. Artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs, n’attendez-vous pas à moins que le TOP du genre, toujours assuré par la programmation soignée de Soraya Camillo et sa toute nouvelle agence: Sotak Musik. Avec Emi Liah & guests Accompagnée par le grand guitariste et directeur musical Julinho Santos, + Hatyla Gabriel (cavaquinho), Anderson, Boca Rum , Gugu aux percussions… Le public parisien connaît déjà l’ambiance conviviale et déchaînée qui règne à la Petite Halle lors des rendez-vous dominicaux . SOTAK SAMBA CLUB continue ! Tous les 3ème dimanches du mois de Septembre 2022 à Juillet 2023 ➣Entrée : 10€ à partir d’Octobre 2022 ➣ A propos d’Emi Liah Chanteuse et compositrice de Samba de Pagode. Emiliah vient de lancer son premier épisode de son nouveau DVD qui compte avec la participation de grands artistes, comme XANDE DE PILARES, ARLINDINHO, DELCIO LUIZ entre autres. Dotée d’une voix captivante et charmante, avec le vrai swing carioca, Emiliah nous fait voyager jusqu’ à Rio De Janeiro en nous transmettant toute sa joie de vivre! La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

