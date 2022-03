Sotak Samba Club invite Alione Calixto – Roda La Petite Halle, 12 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 12 juin 2022

de 18h00 à 22h00

gratuit

Sotak Samba Club – Les nouveaux rendez-vous de samba à la Petite Halle! Roda de Samba ; entrée libre ; Horaires : 18h à 22H !

Le public parisien connaît déjà l’ambiance conviviale et déchaînée qui règne à la Petite Halle lors des rendez-vous dominicaux .

SOTAK SAMBA CLUB continue !

On accueille à tour de rôle, les meilleurs artistes de la SAMBA. Artistes en tournée, d’ici ou d’ailleurs, n’attendez-vous pas à moins que le TOP du genre, toujours assuré par la programmation soignée de Soraya Camillo et sa toute nouvelle agence: Sotak Musik.

A propos d’Aline Calixto

Au Brésil, on la compare à Clara Nunes, une des plus grandes chanteuses et références de la samba de tous les temps.

Depuis 10 ans, Aline Calixto évolue dans la scène de la Samba Brésilienne. Son bloc de carnaval est un de plus réputés dans sa ville natal de Belo Horizonte.

La force et la justesse de son chant, alliés à son énergie scénique et un répertoire choisi, font de cette artiste une authentique représentante de ce style musical ancré dans la tradition joyeuse du peuple Brésilien et connu dans le monde entier.

Avec 4 albums à son actif, son talent l’a amené à se produire dans les scènes de plusieurs continent, d’Australie, passant par l’Europe et Amérique Latine.

Récemment arrivée en Europe, elle propose de continuer à faire découvrir, en petite formation(quintet), son univers et ses rodas de samba, dans la fine tradition des quartiers bohèmes du Brésil.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)



Contact : https://www.facebook.com/events/212543561071605

Concert;Musique

Date complète :

