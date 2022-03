SOTAK SAMBA CLUB (Brésil) invite ZALINDÊ SAMB’AYA à Paris (75) LA PETITE HALLE, 20 mars 2022, Paris.

LA PETITE HALLE, le dimanche 20 mars à 18:00

SOTAK SAMBA CLUB (Brésil) invite ZALINDÊ SAMB’AYA : Les rendez-vous de samba de La Petite Halle Dimanche 20 mars 2022 à partir de 18h00 100% féminin, Samb’aya , avec Alê Kali au chant lead, est un collectif composé de musiciennes issu du groupe Zalindê, connu pour la puissance de ses tambours et pour ses collaborations avec Keziah Jones, “M”, Ibrahim Maalouf et Oxmo Puccino,. Autour d’une table, les musiciennes de Zalindê Samb’aya interprètent les plus grands classiques de la samba et ses variantes,et quelques-unes de leurs compositions ou d’y ajouter une pincée de Samba de roda, la plus africaine des sambas et du torride samba funk des favelas. Place aux rythmes irrésistibles des sambas d’hier et d’aujourd’hui à La Petite Halle: a voz é do samba! – * Un spectacle annoncé dans l’Agenda des membres du Collectif MDM IdF –

Entrée libre

LA PETITE HALLE 211 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS Paris Paris



