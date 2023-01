7e Nuits de la Lecture sospeso, 21 janvier 2023, Lisieux.

7e Nuits de la Lecture 21 et 22 janvier sospeso

Gratuit. Jauge limitée

Lectures publiques, gratuites, pour tous, en présence d’écrivains, chez sospeso coffee shop. 21 et 22 janvier. Lieu : 16 rue au char, Lisieux. Programme et horaires sur instagram @sospeso.coffeshop

sospeso 16 rue au char Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« link »: « mailto:hello@sospeso-coffeeshop.com »}]

Les 7e Nuits de la Lecture, organisées par le Centre National du livres sur proposition du Ministère de la Culture, se tiendront en France du 19 au 22 janvier.

Le public est invité à se réunir à l’occasion d’événements autour du thème 2023 : la peur.

Contes pour enfants, histoires fantastiques, science-fiction dystopique, enquêtes policières, récits et essais contemporains, les lectures traiteront de nos effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons. Le motif de la peur imprègne la littérature et nous invite à explorer toutes les formes de narration, tous les formats de lecture.

Créées en 2017 pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la Lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.

A Lisieux, le coffee shop de cafés de spécialité sospeso, dont la marraine est l’écrivaine Amanda Sthers, participe aux 7e Nuits de la Lecture en proposant des lectures publiques pour tous samedi 21 et dimanche 22 janvier.

Initiées par Nicolas NITHART, fondateur et dirigeant de sospeso, également impliqué dans les Journées Nationales du Livre et du Vin à Saumur, ces lectures seront déclinées de 9 manières différentes autour du thème et seront suivies d’échanges avec les participants.

Horaires et programme complet affichés chez sospeso (16 rue au char, Lisieux) et disponibles sur instagram @sospeso.coffeeshop

Entrée libre, avec jauge limitée.

Contact : hello@sospeso-coffeeshop.com



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T11:30:00+01:00

2023-01-22T18:30:00+01:00