SOSO MANESS BORDS 2 SCENES / L’ORANGE BLEUE, 25 février 2023, VITRY LE FRANCOIS.

SOSO MANESS BORDS 2 SCENES / L’ORANGE BLEUE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 21:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Qui aurait dit qu’en trois ans de travail acharné, de bons choix artistiques, Soso Maness, le gars de FontVert (Marseille), percerait sur la scène rap et s’y installerait, comme l’un de ses artistes les plus appréciés et les plus validés ? Qu’après ses trois premiers albums, Rescapé (2019) puis Mistral (2020) et Avec le temps (2021), il aurait une flopée de titres à plusieurs millions de vues, des tubes mainstream scandés de stades en fêtes de famille, qui cartonnent en radio, sans faire de concession à son écriture paramétrée pour dire des vérités ? Pourtant c’est la route qu’il s’est tracé lui-même en seulement trois ans ! SOSO MANESS SOSO MANESS

BORDS 2 SCENES / L’ORANGE BLEUE VITRY LE FRANCOIS QUARTIER DES BORDS DE MARNE Marne

