Marseille Stade Vélodrome Bouches-du-Rhône, Marseille SOSO MANESS Stade Vélodrome Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SOSO MANESS Stade Vélodrome, 4 septembre 2021, Marseille. SOSO MANESS

Stade Vélodrome, le samedi 4 septembre à 16:00

Réservez votre 4 septembre 2021 à 16h pour vivre une expérience de concert inédite à l’Orange Vélodrome : SOSO MANESS PART EN LIVE À L’ORANGE VÉLODROME ! Venez chanter votre plus beau SO-SO MA-NESS, directement dans le Virage du stade pour un concert exceptionnel. Les places, pour cette performance unique, sont disponibles en quantité ultra-limitée ! Préparez-vous : Soso Maness à l’Orange Vélodrome, ça va être Show ! En raison de la crise sanitaire, le concert de SOSO MANESS a été reporté* à la date suivante : 4 septembre 2021 *Concert initialement prévu le 20 mars & 19 juin 2021. Vos places restent valables pour la nouvelle date. INFORMATION COVID-19 : Pass sanitaire obligatoire pour toute personne majeure. -Vaccination complète -Test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h -Résultat d’un Test positif attestant du rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Le pass sanitaire sera contrôlé avant l’accès au stade. Tous les gestes barrières restent de vigueur et doivent être respectés au sein du stade.

25€

♫♫♫ Stade Vélodrome 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T16:00:00 2021-09-04T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Stade Vélodrome Adresse 3 Bd Michelet, 13008 Marseille Ville Marseille lieuville Stade Vélodrome Marseille