Soso Maness + Jayvi + Mustanimation

Soso Maness + Jayvi + Mustanimation, 1 décembre 2022, . Soso Maness + Jayvi + Mustanimation



2022-12-01 19:30:00 – 2022-12-01 EUR 15 15 Pour la première fois, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et l’association de la maison des cadets s’associent dans le cadre d’un concert caritatif inédit en présence d’artistes tels que Soso Maness, Jayvi et Dj Mustanimation.



Rendez-vous à l’Espace Julien le jeudi 1er décembre à partir de 19h30.



Les fonds récoltés seront intégralement reversés à l’association de la maison des cadets ainsi qu’au fonds de solidarité du bataillon.



On vous attend nombreux !



Une proposition du Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille et l’Association de la Maison des Cadets. Notez sans tarder dans vos agendas jeudi 1er décembre pour concert Soso Maness + Jayvi + Mustanimation, Concert caritatif Marins Pompiers de Marseille / Maison des Cadets à l’Espace Julien. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville