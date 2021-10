SOS : Rien Virgule « Carte blanche » Petit Bain, 6 novembre 2021, Paris.

RIEN VIRGULE :

Suite à la disparition de l’un de ses membres, personne n’aurait su dire si Rien Virgule allait continuer. Les principaux intéressés non plus.

Sur les contours du deuil, la vie s’écoule, et en rejouant de la musique à trois, une évidence s’imposait : c’était la même sève incandescente qui pulsait entre eux, celle qui irriguait les sillons de leurs deux précédents disques, celle qui fascinait le public à chacun de leur concert et en faisait des événements.

SARA TERRAL :

Clément Vercelletto mène conjointement un double parcours de musicien et de metteur en scène. Sa démarche artistique tend à trouver les points de friction et de clarté entre ces deux pratiques. Ou comment le sonore devient un postulat, un vecteur pour activer le corps et la voix des interprètes sur scène.

TRYPHEME :

La musique de Tryphème est de celle qui parvient à faire résonner dans l’âme les quelques cordes sensibles qu’il nous reste encore. La force de cette autodidacte, aujourd’hui installée à Paris, réside dans la puissance émotionnelle d’une musique hybride naviguant entre froideur industrielle, minuties électroniques et sensualités synthétiques.

GUILHEM ALL :

Guilhem All utilise les disques et les patines à rebours des DJs, ralentissant, accélérant et scratchant pour un cut-up omnidirectionnel en direct. Sons répétés jusqu’au vertige dans un déroulé fragile mais tendu. L’architecture est mouvante, les perspectives se transforment, c’est quasi de la musique Dada.

Petit Bain, Paris, 6 novembre 2021

