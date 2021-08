Lieusaint Structure Information Jeunesse Lieusaint, Seine-et-Marne Sos rentrée Structure Information Jeunesse Lieusaint Catégories d’évènement: Lieusaint

Seine-et-Marne

Sos rentrée Structure Information Jeunesse, 13 septembre 2021, Lieusaint. Sos rentrée

du lundi 13 septembre au mardi 28 septembre à Structure Information Jeunesse

La Structure Information Jeunesse vous accompagne dans vos recherches, sur simple rendez-vous. Vous avez entre 16 et 25 ans, sans emploi ou formation à la rentrée ? Structure Information Jeunesse 50 rue de Paris 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-13T14:30:00 2021-09-13T17:30:00;2021-09-14T14:30:00 2021-09-14T17:30:00;2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T17:30:00;2021-09-16T14:30:00 2021-09-16T17:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-20T14:30:00 2021-09-20T17:30:00;2021-09-21T14:30:00 2021-09-21T17:30:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T17:30:00;2021-09-23T14:30:00 2021-09-23T17:30:00;2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T17:30:00;2021-09-27T14:30:00 2021-09-27T17:30:00;2021-09-28T14:30:00 2021-09-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lieusaint, Seine-et-Marne Autres Lieu Structure Information Jeunesse Adresse 50 rue de Paris 77127 Lieusaint Ville Lieusaint lieuville Structure Information Jeunesse Lieusaint