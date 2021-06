SOS plantes malades Caen, 23 juin 2021-23 juin 2021, Caen.

SOS plantes malades 2021-06-23 16:00:00 – 2021-06-23 17:00:00 quai François Mitterrand Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville

Caen 14000

La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville propose une animation sur le thème des maladies au jardin en partenariat avec le Jardin des Plantes de Caen.

Atelier d’observation pour déterminer la cause des maladies et ravages faits aux plantes, et vous permettre d’intervenir en connaissance dans vos jardins. Temps d’échanges d’1heure avec les médiateurs du jardin des plantes.Public adulteJauge limitée

© Pixabay

La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville propose une animation sur le thème des maladies au jardin en partenariat avec le Jardin des Plantes de Caen.

Atelier d’observation pour déterminer la cause des maladies et ravages faits aux plantes, et…

https://bibliotheques.caenlamer.fr/caen-bibliotheque-alexis-de-tocqueville-fabrique-normande-jardin-des-plantes.aspx

La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville propose une animation sur le thème des maladies au jardin en partenariat avec le Jardin des Plantes de Caen.

Atelier d’observation pour déterminer la cause des maladies et ravages faits aux plantes, et…

La bibliothèque Alexis-de-Tocqueville propose une animation sur le thème des maladies au jardin en partenariat avec le Jardin des Plantes de Caen.

Atelier d’observation pour déterminer la cause des maladies et ravages faits aux plantes, et vous permettre d’intervenir en connaissance dans vos jardins. Temps d’échanges d’1heure avec les médiateurs du jardin des plantes.Public adulteJauge limitée

© Pixabay

dernière mise à jour : 2021-06-14 par