**Les mardis et jeudis à partir de 16h** Vous rencontrez des problèmes pour vous servir de votre smartphone, votre tablette ou votre liseuse ? Vous voulez apprendre à télécharger plus facilement vos photos, utiliser au mieux votre boite à lettres électronique ? Les bibliothécaires sont là pour essayer de vous dépanner ! Vous pouvez venir avec votre ordinateur portable, votre tablette, votre smartphone, etc… **Gratuit, sur rendez-vous |­ Tout public | Pass sanitaire**

Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac

