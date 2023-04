Chrono 47, 30 avril 2023, Sos.

Trois coupes de France de cyclisme lors de contres la montre par équipes : celle des femmes, des juniors puis celle des hommes avec Sos comme ville de départ et d’arrivée !.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . .

Sos 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Three French cycling cups during team time trials: women’s, juniors and men’s with Sos as start and finish city!

Tres copas de Francia de ciclismo en contrarreloj por equipos: femenina, júnior y masculina, ¡con Sos como ciudad de salida y llegada!

Drei französische Radsportcups bei Mannschaftszeitfahren: der der Frauen, der der Junioren und dann der der Männer mit Sos als Start- und Zielort!

Mise à jour le 2023-04-18 par OT de l’Albret