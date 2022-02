SOS Dragons Hydre en scène Le Trait Catégories d’évènement: Le Trait

**Norkito** Rendez-vous avec une équipée farfelue de cinq chasseurs de dragons. Emprisonnés dans ce lieu improbable, ils imaginent alors plusieurs tentatives d’évasion. Tentatives musicales et rocambolesques. Tentatives infructueuses. Proches du désespoir, ils décident finalement de concevoir un ‘téléscripteur-polyglotte’ qui leur permet d’entrer en communication avec leur ennemi. Ils découvrent alors qu’ils ont peut-être un autre rôle à jouer que celui de pourfendre les dragons… **Chant, guitare, saxophone** : Florian Dantreuille **Guitares, accordéon, chant** : Guillaume Chaignon **Violon, scie musicale, trombone à coulisse, banjo, chant** : Xavier Quentin **Clarinette, flûtes, chant** : Florian Caillou **Batterie, percussions, chant** : Benjamin de Saint-Léger **Contrebasse, basse, chant** : Blaise De Kermadec

3€ à 8€

Le feu sur scène Hydre en scène rue François Arago Le Trait, 76580 Le Trait Seine-Maritime

2022-06-10T18:30:00 2022-06-10T19:45:00

