de 14h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Une conseillère numérique vous reçoit gratuitement pour vous accompagner et vous former aux démarches administratives en ligne. Un jeudi par mois par créneaux de 20 minutes entre 14h et 16h. Sur rendez-vous, inscriptions auprès de la bibliothèque.

Prochains rendez-vous : 6, 13, 20 et 24 avril

4, 11 et 25 mai

1er, 8, 15, 22, et 29 juin Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-francois-villon-1722

