Nous vous proposons une aide individuelle en informatique : ordinateur, tablette, logiciels, etc. Un vendredi par mois par créneaux de 30 minutes entre 14h et 16h. Sur rendez-vous, inscriptions auprès de la bibliothèque. Prochaines séances : Vendredi 27 janvier, 14h Vendredi 24 février, 14h Vendredi 24 mars, 14h Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

