Cet évènement est passé SOS Cyber : aide informatique individuelle Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris SOS Cyber : aide informatique individuelle Bibliothèque François Villon Paris, 21 avril 2023, Paris. Le vendredi 30 juin 2023

de 14h00 à 16h00

.Public adultes. gratuit

Nous vous proposons une aide individuelle en informatique : ordinateur, tablette, logiciels, etc. Un vendredi par mois par créneaux de 30 minutes entre 14h et 16h. Sur rendez-vous, inscriptions auprès de la bibliothèque. Vendredi 21 avril, à 14h

Vendredi 28 avril, à 14h

Vendredi 19 mai, à 14h

Vendredi 26 mai, à 14h

Vendredi 16 juin, à 14h

Vendredi 30 juin, à 14h Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-francois-villon-1722 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon

FreePix Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque François Villon Adresse 81, boulevard de la Villette Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque François Villon Paris

Bibliothèque François Villon Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/