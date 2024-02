SOS CELIBATAIRE COMEDIE DE LA ROSERAIE Toulouse, jeudi 7 mars 2024.

Raphaël Di Angelo est un coach sentimental. Il collectionne les conquêtes sans scrupules. Jusqu’au jour où une femme entre dans son bureau.Raphaël dirige une agence d’un type nouveau au sein de laquelle il enseigne l’art de la séduction à des clients masculins en difficultés sentimentales.La trentaine affirmée, il se présente comme un séducteur irrésistible maniant le verbe avec finesse, la galanterie avec virtuosité. Son but, apprendre à ses élèves à s’extérioriser pour parvenir à leurs fins…Mettre un maximum de filles dans leur lit. Et ce grâce à des méthodes douteuses. Il se vante notamment d’une collection de conquêtes non négligeable puisque 1234 demoiselles auraient succombé à ses charmes. Un jour, une femme, Laetitia Seraldi, se présente à son bureau. Il refuse d’abord de la coacher et puis, sensible à ses atouts, se ravise… Sera-t-elle la 1235ème ?

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:00

COMEDIE DE LA ROSERAIE 156 BIS AVENUE DE LAVEUR 31500 Toulouse 31