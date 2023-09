Conseils d’entretien et ateliers découverte à la réparation des appareils électroménagers avec SOS Accessoire SOS Accessoire Maurepas, 20 octobre 2023, Maurepas.

A quelle fréquence réaliser un détartrage de ma cafetière ? Quand changer les filtres de ma hotte ? Comment nettoyer le filtre de mon lave-linge ?

Des questions aux réponses essentielles pour éviter les pannes précoces, prolonger la durée de vie de vos appareils électroménagers et maintenir leurs performances au top ! Nos techniciens experts répondront à toutes vos questions et vous dévoileront leurs conseils pour bien les entretenir car dans 50% des cas de panne, le problème est résolu sans même avoir besoin de changer une pièce détachée.

Et si malgré tout la panne survient, initiez-vous à leurs côtés aux gestes essentiels à la réparation des appareils de cuisson et de lavage.

Et grâce à nos jeux et quiz, tentez de gagner 2 cafetières reconditionnées par Envie !

SOS Accessoire 6 avenue Louis Pasteur 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

SOS Accessoire