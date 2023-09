Diagnostic et aide à la réparation électroménager avec SOS Accessoire SOS Accessoire Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

Yvelines Diagnostic et aide à la réparation électroménager avec SOS Accessoire SOS Accessoire Maurepas, 20 octobre 2023, Maurepas. Diagnostic et aide à la réparation électroménager avec SOS Accessoire 20 et 21 octobre SOS Accessoire Une cafetière, un robot de cuisine ou un aspirateur en panne ? Venez nous rendre visite avec votre appareil en souffrance ! Au coeur de notre atelier de réparation, nos techniciens experts vous aideront à diagnostiquer la panne et à réparer votre appareil électroménager.

A leurs côtés, initiez-vous également aux gestes essentiels à la réparation des appareils de cuisson et de lavage.

Et grâce à nos jeux et quiz, tentez de gagner 2 cafetières reconditionnées par Envie ! SOS Accessoire 6 avenue Louis Pasteur 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 SOS Accessoire Détails Catégories d’Évènement: Maurepas, Yvelines Autres Lieu SOS Accessoire Adresse 6 avenue Louis Pasteur 78310 Maurepas Ville Maurepas Departement Yvelines Lieu Ville SOS Accessoire Maurepas latitude longitude 48.763107;1.911398

SOS Accessoire Maurepas Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maurepas/