Sortons nos éventails ! Saint-Lactencin, samedi 31 août 2024.

Sortons nos éventails ! Saint-Lactencin Indre

Samedi

A partir de 15h, photos et légendes d’éventails venez faire photograhier votre plus bel éventail et nous livrer son histoire.

De 18h à 20h15 soirée Flamenco y Abanicos animée par les Flmenkitas (Emie la Pillina et Florence Milani-Brunet) et le Trio Alab (Jésus Carceller à la guitare, Felipe Calvarro guitariste-danseur et Valérie Ortiz danseuse).

Suivi d’un dîner espagnol au restaurant Ô St Lac 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 15:00:00

fin : 2024-08-31

Saint-Lactencin 36500 Indre Centre-Val de Loire josquin.hannequart@orange.fr

