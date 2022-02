Sortons les œuvres des réserves du Musée des moulages ! Musée des moulages, 14 septembre 2022, Lyon 69003.

Sortons les œuvres des réserves du Musée des moulages !

du mercredi 14 septembre au jeudi 15 décembre à Musée des moulages

Le MuMo entreprend à l’automne 2022 un chantier des collections. —————————————————————- ### Ce chantier portera sur les grands reliefs actuellement conservés dans les réserves. Les reliefs sont des œuvres sculptées sur un côté, ils sont destinés à être accrochés aux murs. Si les deux premiers lieux ayant accueilli le musée depuis sa création en 1899 permettaient leur présentation, l’usine de la rue Rachais et son esprit loft où il est installé depuis 1999 ne le permet plus : depuis cette date, les quelques 700 reliefs inscrits à l’inventaire sommeillent donc dans les réserves où ils sont presque impossibles à manipuler. Le prêt exceptionnel de 70 statues monumentales du MuMo à la Biennale d’art contemporain de Lyon, dans une installation des usines Fagor (du 14/09 au 31/12/2022), libère une grande partie de la grande halle d’exposition. Ainsi vidée de la majeure partie de ses œuvres, elle servira d’espace de travail sur les reliefs. **Sortir les caisses des réserves, les ouvrir, noter la présence et l’état de conservation des œuvres, les photographier, les mesurer, les dépoussiérer et les reconditionner sont autant d’opérations qui permettront de mettre à jour l’inventaire du musée, de mieux connaître les collections et d’envisager par la suite des opérations de restauration, des expositions, des sujets d’étude et de publication. En parallèle aux travaux sur les reliefs, plusieurs restaurations seront effectuées, notamment le remontage du fronton d’Olympie.** Le musée, même en chantier, reste ouvert ! Au programme de ces journées particulières, il propose des visites guidées et des ateliers pédagogiques ouverts à tous les publics, mettant en avant les métiers du musée, exceptionnellement rendus visibles dans cette présentation.

