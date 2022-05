“Sorti(s) de terre. Les origines du musée” Musée de préhistoire de Carnac, 14 mai 2022, Carnac.

En avant-première, juste le temps de la soirée, une partie de l’exposition « Sorti(s) de terre » sera dévoilée aux visiteurs. Une évocation de l’ancien Musée Miln permet de retracer auprès des visiteurs d’aujourd’hui l’archéologie amateure telle qu’elle était pratiquée dans la région entre 1860 et 1940, et qui a permis la création du musée de Carnac. L’objectif de James Miln était double : conserver sur place, au plus près des sites, les découvertes archéologiques locales et les présenter à tous les amateurs et visiteurs désireux de les voir et de les étudier. C’est l’acte fondateur du musée actuel. Des rendez-vous impromptus seront proposés dans la soirée sur le thème des fouilles archéologiques anciennes (courtes visites guidées).

Un avant-goût de l’exposition estivale “Sorti(s) de terre”

Musée de préhistoire de Carnac Place Christian Bonnet (ex. : 10, Place de la Chapelle ; 56340 CARNAC Carnac Morbihan



