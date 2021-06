Paris Librairie des Éditeurs associés Paris Sortir les chiens Librairie des Éditeurs associés Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sortir les chiens Librairie des Éditeurs associés, 17 juin 2021-17 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 17 juin au 16 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h à 14h

et mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 19h

et samedi de 11h à 19h

Le samedi 3 juillet 2021

de 15h à 19h

gratuit

dédicaces – exposition Le dessin que pratique Olivia Lévêque est un jeu subtil de sensibilité et d’intuition, l’artiste ne s’embarrasse ni des vraisemblances ni de réalité pour transmettre à la surface du papier des émotions d’une extrême justesse. Pour ceci elle privilégie des éléments simples : la subtilité des couleurs, l’économie des aplats, l’esquisse, pour un résultat faussement naïf et extrêmement émouvant où le presque rien dit énormément. La série de dessins qui sera exposée a été créée pour accompagner le texte Sortir les chiens d’Isabelle Minière paru ce printemps aux éditions du Chemin de fer. Ces dessins n’illustrent pas le texte mais s’en nourrissent par les sensations, les odeurs, le souvenir des choses, bien au-delà de la triviale objectivité. ▷ Rencontre et dédicaces d’Isabelle Minière – samedi 3 juillet à partir de 15h ▷ Exposition dessins Olivia Lévêque

du 16 juin au 17 juillet Expositions -> Beaux-Arts Librairie des Éditeurs associés 11 RUE DE MEDICIS Paris 75006

4, 10 : Odéon (458m) 10 : Cluny – La Sorbonne (505m) Luxembourg

Contact :LIBRAIRIE DES EDITEURS ASSOCIES 0143368119 librairie@lesediteursassocies.com http://lesediteursassocies.com/webshop/homepage https://www.facebook.com/edassocies/ https://twitter.com/home0143368119 librairie@lesediteursassocies.com Expositions -> Beaux-Arts

Date complète :

éditions chemin de fer

