Sortir ? Gare Saint Sauveur Lille, dimanche 7 avril 2024.

Sortir ? Spectacle d’ombres et de marionnettes, joyeusement effrayantes qui nous invitera, en musique et avec humour, à apprivoiser nos peurs. Dimanche 7 avril, 17h00 Gare Saint Sauveur Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Compagnie La Mécanique du Fluide

Gare Saint-Sauveur – Cinéma

Dim. 7 avril | 17h

Gratuit sur inscription | Tout public à partir de 6 ans

Une enfant n’ose pas sortir de la maison où elle vient de s’installer avec son père. Elle essaie pourtant… mais le pas de la porte reste infranchissable. Et si elle invitait la vieille dame de la colline ? On raconterait qu’elle ne sort jamais de chez elle, qu’elle a peur de tout, elle aussi… Sur le vieux dictaphone de papa, la petite enregistre un message pour guider pas à pas la vieille dame, dans un périple à travers les terribles dangers qui les séparent : la Forêt aux mille z’Yeux, le Pont du gouffre de la Mort, et plus effrayant encore la Caverne qui mange la Lumière…

Si elles en viennent à bout, peut-être apprivoiseront-elles leurs peurs ?

*clic* « C’est bon, ça enregistre… alors… euh… Bonjour madame. J’sais pas comment que tu t’appelles, oh pardon, j’sais pas non plus si je dois te dire tu ou vous ? J’vais dire vous, parce que t’es vieille. Mais bon… c’est pas ça le problème… Depuis qu’on est ici, je suis comme toi : j’ose pas sortir. Papa il comprend pas. Il dit que je fais ça pour l’embêter, que j’vais finir comme la vieille bique d’en face (ça c’est toi), que j’vais moisir comme un vieux poireau. Moi j’ai pas envie qu’on moisisse comme des vieux poireaux. Mais toute seule, j’arrive pas. Si on essaie ensemble, Papa il verra que je suis pas une froussarde et que t’es pas une vieille bique. Alors voilà comment on va faire… Suis bien tout ce que je dis, et on devrait y arriver… » *clic*

Mise en scène David Lacomblez & Lucas Prieux | Univers graphique Etienne Panier | Manipulation Vera Rozanova & Cédric Vernet | Composition et violoncelle Martina Rodriguez | Texte David Lacomblez | Construction Sébastien Leman, Lucas Prieux, Cédric Vernet, Vera Rozanova | Conseil dramaturgique Marie Girardin | Costumes Marie Grammatico | Administration Aurélie Mérel (Filage) | Enregistrements Raphaël Bourdin | Régie David Zgorski

Co-production : Le Bateau Feu Scène Nationale de Dunkerque / Théâtre de l’Aventure à Hem / Espace Culturel Georges Brassens à Saint-Martin-Boulogne / Ville de Bruay-la-Buissière

La Mécanique du Fluide remercie chaleureusement pour leur précieux soutien : Le Théâtre du Chevalet à Noyon / La Salle Allende à Mons-en-Baroeul / Les Maisons Folies de Lille / La Compagnie de l’Oiseau-Mouche à Roubaix / Le Grand Bleu, Scène conventionnée d’intérêt national – Art, enfance et jeunesse de Lille / La Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq

Sortir ? a obtenu le soutien du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, de la DRAC et du Conseil Régional des Hauts-de-France, de l’ADAMI, et de la SPEDIDAM

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=vAlGQh-2zf8 »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

La Mécanique du Fluide