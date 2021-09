Mazerolles Mazerolles Mazerolles, Vienne SORTIR EN VIENNE ET GARTEMPE Mazerolles Mazerolles Catégories d’évènement: Mazerolles

Vienne

SORTIR EN VIENNE ET GARTEMPE Mazerolles, 19 septembre 2021, Mazerolles. SORTIR EN VIENNE ET GARTEMPE

Mazerolles, le dimanche 19 septembre à 10:30

[http://www.sudviennepoitou.com](http://www.sudviennepoitou.com)Loubressac Dimanche 19 septembre à 10h30. Plus d’informations sur www.sudviennepoitou.com La chapelle de Loubressac Mazerolles 48 route de Bouresse 86320 Mazerolles Mazerolles Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mazerolles, Vienne Autres Lieu Mazerolles Adresse 48 route de Bouresse 86320 Mazerolles Ville Mazerolles lieuville Mazerolles Mazerolles