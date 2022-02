Sortir du système punitions/récompenses LAB01 – Living Lab, 2 juillet 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Sortir du système punitions/récompenses

du samedi 2 juillet au dimanche 3 juillet à LAB01 – Living Lab

Depuis des milliers d’années nous vivons avec cette pensée folle qu’il existe des personnes qui font le bien et d’autres qui font le mal. Nous imaginons même « certaines fois » que ceux qui ne partagent pas notre paradigme sont des ennemis. Cette façon de voir le monde a engendré beaucoup de guerres, et parfois des conflits mondiaux. Le système punitif consiste comme son nom l’indique à punir quelqu’un qui ne suit pas une norme, un ordre établi, ou qui ne répond pas au besoin d’un autre. On lui fait alors sentir que la manière dont il pense ou il agit n’est pas correcte et qu’il doit souffrir pour cela. Si l’enfant baigne dans un environnement comme celui là, il y a des chances qu’il fasse ensuite la même chose auprès de ses semblables. En effet Lorsqu’il sera adulte et lorsqu’il aura suffisamment d’ascendant sur quelqu’un alors il pourra faire usage de son pouvoir punitif, afin que les autres se plient à ses propres besoins et ceci majoritairement de manière inconsciente. Le système de récompense fonctionne exactement de la même façon que le mode punitif… dans l’autre sens. Si nous proposons « une carotte » à l’enfant pour orienter ses comportements, cela le déresponsabilise complètement de ses actions. Il va donc suivre les besoins des autres, et se couper progressivement des siens, et de son élan de vie naturel. Une fois adulte il aura tendance à attendre de l’extérieur une récompense, ou une forme d’attention pour diligenter ses actions. Il aura perdu au fur à et mesure son propre pouvoir personnel. Si en vous auto-observant vous vous êtes rendus compte que vous vous maltraitiez à la moindre erreur, que vous vous punissez vous-même… Si vous avez fait le constat que vous vivez dans ce système de récompenses conditionnées envers vous-même… Si vous avez envie de sortir de cette spirale et aller vers un mode de relation au sein de la famille qui prenne soin des uns et des autres dans une logique d’interdépendance (que nos besoins mutuels puissent être nourris malgré nos divergences de stratégies)…​ Alors rejoignez nous pour cette formation EXCEPTIONNELLE (hors parcours) de deux jours lors de laquelle vous comprendrez les grands rouages du système punitions/récompenses et comment envisager d’autres formes de relations avec vous-même et les autres. Lire + : voir article en ligne [https://www.communiquer-en-conscience.org/post/sortir-du-syst%C3%A8me-punition-r%C3%A9compense](https://www.communiquer-en-conscience.org/post/sortir-du-syst%C3%A8me-punition-r%C3%A9compense) Sur la base d’apports théoriques et de mises en situation en groupe, vous acquérez : • Plus de compréhension sur l’impact du mode éducatif punitions/récompenses dans vos vies • Plus de discernement pour comprendre la nature des besoins humains (grands et petits) • L’apprentissage d’un mode de fonctionnement « de nous à nous » qui permettent de sortir de cette spirale punitions/récompenses – des bases pour apprendre à lâcher prise sur certaines situations qui nous font voir l’autre comme « l’unique solution » – une approche de communication qui aide à exprimer ses ressentis (agréables ou désagréables) tout en préservant la qualité du lien Vous repartirez avec les bases nécessaires pour : – ré-établir un lien équilibré entre « vous et vous » et « vous et les autres » – apprendre à nourrir vos propres besoins – passer de la dépendance (penser que les autres sont la cause de nos maux), à l’indépendance (la pleine responsabilité émotionnelle), à l’interdépendance (le nourrissement mutuel des besoins des uns et des autres). [https://www.communiquer-en-conscience.org/sortirdusystemepunitionsrecompenses](https://www.communiquer-en-conscience.org/sortirdusystemepunitionsrecompenses)

190€TTC le WE

Comprendre les mécanismes sous jacents qui entourent les punitions et les récompense + apprendre à relationner autrement.

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-02T09:00:00 2022-07-02T17:30:00;2022-07-03T09:00:00 2022-07-03T17:30:00