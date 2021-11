Paris MAS île de France, Paris Sortir du silence – Acte IV MAS Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le mardi 23 novembre 2021

de 18h à 21h

gratuit

FDFA vous donne rendez-vous le 23 novembre pour la quatrième édition de sa grande soirée “Sortir du silence” à l’occasion de la Journée Internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes. Placée sous la direction artistique de Blandine Métayer, actrice, autrice et marraine de l’association, cette soirée sera consacrée à la lutte contre les violences sexistes. “Sortir du silence – Acte IV” Dans un monde sexiste, les violences faites aux femmes sont légion. Dans un monde sexiste ET validiste, les violences touchent 4 femmes handicapées sur 5. FDFA vous convie à une grande soirée militante pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles vécues par les femmes en situation de handicap. Grande nouveauté 2021 : la scène ouverte. Des invitations ont été lancées aux artistes pour qu’elles / ils viennent sur scène jouer, slamer, lire un texte, improviser sur le thème du sexisme et des violences. CONSIGNES SANITAIRES : La présentation d’un passe sanitaire valide sera exigée à l’entrée. Le port du masque sera obligatoire tout au long de la soirée. ACCESSIBILITÉ : La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Une retranscription simultanée par vélotypie – assurée par Système Risp – sera disponible. Un programme en caractères agrandis sera disponible sur demande lors de l’inscription. Pour les personnes en situation de handicap visuel, un accompagnement par un·e bénévole pourra être possible (à demander lors de l’inscription). Spectacles -> Théâtre MAS 10/18, rue des Terres au Curé Paris 75013

7 : Porte d’Ivry (407m) 14 : Olympiades (454m)

Contact : FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR – FDFA 0145666397 contact@fdfa.fr https://fdfa.fr https://www.facebook.com/fdfa15 https://twitter.com/FDFA_Contact0145666397 contact@fdfa.fr Spectacles -> Théâtre Solidaire

