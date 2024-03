Sortir des cases, collections de l’artothèque, Part. 2 Équeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin, samedi 23 mars 2024.

Sortir des cases, collections de l’artothèque, Part. 2 Équeurdreville-Hainneville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Vendredi

Pour la deuxième année consécutive, l’artothèque dévoile ses trésors d’estampes hors les murs à l’espace culturel Hippolyte Mars. L’exposition SORTIR DES CASES, après l’exposition MODERNE dédiée au tournant esthétique des 30 Glorieuses, retrace 40 ans de production d’estampes de bande dessinée.

À travers les œuvres de Frédéric Bézian, Brecht Evens, Floc’h, Jochen Gerner, Ever Meulen, José Muñoz, Alex Raymond, François Schuiten et Jacques Tardi, c’est l’intégration progressive de la bande dessinée dans le paradigme de l’art contemporain qui se donne à voir. Héritières d’une forme d’imagerie populaire moderne, les œuvres présentées tendent à s’émanciper du langage formel et de l’esthétique propre à la bande dessinée. L’évolution de ce marché de niche raconte l’histoire d’une libération des cadres et des techniques.

Riche d’un fonds de quelques 1800 œuvres, l’artothèque est un service municipal de prêt d’œuvres qui s’adresse à tous et toutes particuliers, établissements scolaires, entreprises, etc. Moyennant un abonnement, on peut ainsi bénéficier de la proximité d’œuvres d’art en les installant chez soi, dans son école ou son entreprise …

Programme visites & ateliers

Visites-ateliers :

(dès 5 ans)

Tous les samedis à 15h

Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Visites commentées

Tous les dimanches à 15h

Gratuit, sans réservation dans la limite des places disponibles

Service de prêt d’œuvres :

À l’Artothèque, place de Gaulle 50100 Cherbourg-en-Cotentin

Lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h

02 33 23 39 38

Abonnements particuliers 59 €, scolaires 68 €, collectivités 138 €, pour 12 œuvres par an.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:30:00

fin : 2024-06-02 18:30:00

Équeurdreville-Hainneville Espace culturel Hippolyte Mars

Cherbourg-en-Cotentin 50120 Manche Normandie

L’événement Sortir des cases, collections de l’artothèque, Part. 2 Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2024-03-09 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin