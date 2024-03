Sortir dehors à l’Abbaye du Relec Le Relecq Plounéour-Ménez, samedi 30 mars 2024.

Partez à la découverte de la nature et du patrimoine de l’Abbaye du Relec en plusieurs étapes, grâce à un sac rempli d’activités observation des oiseaux et des couleurs de la nature, puzzles, fabrication d’amulettes et plus encore !

Animation créée en partenariat avec Au Fil du Queffleuth et de la Penzé

Durée 1h30 environ.

Réservation obligatoire au 02 98 78 05 97.

Retour du sac, dernier délai, à 17h30. .

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-11-03 18:00:00

Le Relecq Abbaye du Relec

Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne abbaye.relec@cdp29.fr

